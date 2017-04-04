Кримчанин у російській в'язниці оголосив голодування

Чоловік вимагає передати його Україні як громадянина цієї країни

Кримчанин Руслан Зейтуллаєв, якого звинувачують у тероризмі і судять у Ростові-на-Дону повторно у справі Хізб ут-Тахрір, оголосив безстрокове голодування.

"У Північно-Кавказькому окружному військовому суді Руслан Зейтуллаєв, якого повторно судять у справі Хізб ут-Тахрір, оголосив безстрокове голодування, пред'явивши низку вимог, у тому числі припинення переслідування кримських татар і закриття політично мотивованих кримінальних справ проти них", - повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

Зейтуллаєв вимагає допустити МЗС України в СІЗО №1 Ростова-на-Дону, а також передати його та ще трьох фігурантів цієї кримінальної справи державі Україна "як громадян цієї держави".

"Прошу шановний суд розглянути це клопотання і ухвалити процесуальне рішення. Я не знаю, скільки часу необхідно для досягнення бажаного результату, але для мене, напевно, немає іншої альтернативи висловити своє здивування навколо цього кримінального судочинства", - заявив Зейтуллаєв.

Адвокат Еміль Курбединов також заявив, що умовою припинення голодування його підзахисним стане виконання вимог.

"Руслан пішов на цей крок, тому що всі клопотання та доводи захисту не приймаються. Він оголосив голодування із шкодою для здоров'я, в надії, що цю справу буде об'єктивно розглянуто, а її доводи перевірено", - зазначив адвокат.

Як відомо, 23 грудня 2015 року в окупованому Росією Криму були затримані четверо кримських мусульман, яких звинуватили в участі в ісламській організації "Хізб ут-Тахрір". Справу кримських політв'язнів розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. 7 вересня їм ухвалили вирок.

Севастополець Руслан Зейтуллаєв, якого російська влада назвала організатором осередку "Хізб ут-Тахрір", був засуджений до 7 років колонії загального режиму. Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Прімов отримали по 5 років виправної колонії також загального режиму.

МЗС України засудило організований російською владою "судовий фарс" і зажадало від РФ негайного скасування вироку.

23 січня 2017 року трьох політв'язнів, засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір", вивезли з Ростова-на-Дону для відбування покарання. Руслан Зейтуллаєв залишився в СІЗО та чекає на перегляд справи.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки (ФСБ) затримали кримського татарина Беляла Адилова.