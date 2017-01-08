Кримчанина, який вивісив над будинком прапор України, хочуть посадити на п'ять років

Кримського активіста Володимира Балуха, який вивісив над своїм будинком у Криму прапор України, окупанти хочуть посадити на п'ять років.

"Сьогодні, 1 серпня, на судовому засіданні у справі Балуха прокурор Корольов зажадав для нього покарання - позбавлення волі терміном на п'ять років і один місяць колонії", - повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook.

Такого терміну він вимагає за сукупністю статей - українського активіста звинувачують за ч. 1 ст. 222 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів) і ч. 1 ст. 222.1 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Нагадаємо, Володимир Балух - житель села Серебрянка Роздольненського району Криму. Після окупації півострова він публічно висловлювався про те, що включення Криму до складу Російської Федерації є незаконним. На знак протесту в березні 2014 року він вивісив державний прапор України на даху свого будинку. Після цього де-факто влада почала переслідувати його. Згодом прапор зірвали (за припущенням Балуха, ті самі співробітники ФСБ), а самого фермера намагалися звинуватити в крадіжці запчастин від трактора Т-74 і автомобіля ВАЗ.

Пізніше співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Балух, виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Балуха засудили до виправних робіт.