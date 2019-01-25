Кримчанина засудили до понад 10 років за участь у "незаконному збройному формуванні"
"Суд визнав Саганджі винним в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі", - зазначила так зване Управління служби безпеки в анексованому Криму.
За версією слідства, Саганджі у січні 2016 року приєднався до "кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана".
"Будучи членом зазначеного незаконного збройного формування, підтримуючи цілі його створення, (здійснення блокади Криму з боку українського кордону, а також боротьба, в тому числі збройна, за повернення Кримського півострова до складу України), Февзі Саганджі з січня 2016 по вересень 2017 року брав активну участь в діяльності батальйону, пройшовши курси стрілецько-вогневої, рукопашної і мінно-вибухової підготовки", - ствердили у так званому ФСБ.
Саганджі повернувся до анексованого Криму у вересні 2017, а у квітні 2018 його затримали силовики.
Нагадаємо, 23 січня в анексованому Криму так звана Федеральна служба безпеки зранку обшукала будинок, у якому живе сім'я кримських татар.
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