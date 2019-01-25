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Кримчанина засудили до понад 10 років за участь у "незаконному збройному формуванні"

Саганджі у січні 2016 року приєднався до "кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана"
В анексованому Криму до понад 10 років позбавлення волі засудили кримчанина Февзі Саганджі, якого звинуватили в участі в збройному формуванні "Батальйон імені Номана Челебіджіхана". Влада анексованого Криму вважає формування незаконним.
Кримчанина засудили до понад 10 років за участь у "незаконному збройному формуванні" Фото: gettyimages.com

"Суд визнав Саганджі винним в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі", -  зазначила так зване Управління служби безпеки в анексованому Криму.

За версією слідства, Саганджі у січні 2016 року приєднався до "кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана".

"Будучи членом зазначеного незаконного збройного формування, підтримуючи цілі його створення, (здійснення блокади Криму з боку українського кордону, а також боротьба, в тому числі збройна, за повернення Кримського півострова до складу України), Февзі Саганджі з січня 2016 по вересень 2017 року брав активну участь в діяльності батальйону, пройшовши курси стрілецько-вогневої, рукопашної і мінно-вибухової підготовки", - ствердили у так званому ФСБ.

Саганджі повернувся до анексованого Криму у вересні 2017, а у квітні 2018 його затримали силовики.

Нагадаємо,  23 січня в анексованому Криму так звана Федеральна служба безпеки зранку обшукала будинок, у якому живе сім'я кримських татар.

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25 01 2019 12:25
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