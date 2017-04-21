Кримчанина Зейтуллаєва хочуть засудити у Росії до 17 років

Зейтуллаеє перед початком дебатів повідомив адвокатам, що 17 день продовжує розпочате 4 квітня голодування

У п'ятницю Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) приступив до дебатів у справі кримчанина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого у справі про осередок забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "Кавказький вузол". Прокурор Геннадій Труханов в ході дебатів попросив засудити Зейтуллаєва до 17 років колонії.

Йому інкримінується "вербування прихильників, організація і проведення зборів "Хізб ут-Тахрір", а також вивчення членами осередку літератури забороненої організації.

Зейтуллаеє перед початком дебатів повідомив адвокатам, що 17 день продовжує розпочате 4 квітня голодування.

Як пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Антон Наумлюк, Зейтуллаєв виглядає виснаженим, але тримається. Адвокати вмовляли його припинити голодування, однак Руслан відмовився робити це до винесення вироку.

"Готовий буду кинути, якщо не зможу читати намаз, якщо буду непритомніти, наприклад. Але я жодного разу ще не пропустив", - відповів Руслан.

Згідно з довідкою медслужби СІЗО, "стан Зейтуллаєва задовільний, медичних протипоказань для участі в судовому засіданні немає, вага становить 55 кілограм, діагноз - елементарне голодування".