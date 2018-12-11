Кримінальна відповідальність очікує організаторів "виборів" на Донбасі, а не цивільних, – Тука
Про це заявив заступник міністра окупованих територій Георгій Тука в ефірі "Громадського".
На запитання журналіста про те, хто має бути притягнутий до відповідальності після "виборів" на Донбасі, заступник глави МінТОТ відповів, що це стосується виключно організаторів.
"Про цивільне населення не йдеться, всі чудово розуміють, що це не варто робити, бо причини,.за якими люди могли опинитися на так званих виборчих дільницях, можуть бути абсолютно різні – у когось це справді вподобання, когось примусили, хтось побоявся втратити єдиний засіб для існування у вигляді якоїсь там бюджетної подачки", – сказав Тука.
Водночас 9 листопада заступник глави міністерства тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявляв в ефірі "Громадського", що за участь у так званих виборах на окупованому Донбасі відповідальність нестимуть і ті, хто буде голосувати.
Нагадаємо, цивільні мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей розповіли моніторинговій місії ОБСЄ, що відчували примус брати участь у псевдовиборах сепаратистів.
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