Кримінального авторитета "Мультика" випустили із СІЗО

Його затримали в серпні минулого року

За інформацією активіста і колишнього журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа, в Миколаївській області зі слідчого ізолятора таємно випустили кримінального авторитета Михайла Титова на прізвисько "Мультик", якого затримали минулого року.

"Виявляється, суд по-тихому змінив йому запобіжний захід і відпустив його із СІЗО під домашній арешт", – повідомив Дмитро Гнап.

"Громадське" намагалося зв'язатися з речником Генпрокуратури Андрієм Лисенко для отримання коментаря з приводу цієї інформації, однак той не відповів на дзвінки.

Нагадаємо, в серпні 2017 року в Миколаєві одночасно провели близько 90 обшуків. У прокуратурі повідомили, що обшуки ініційовані в межах розслідування рейдерства.

Згодом у ГПУ повідомили, що внаслідок обшуків затримали п'ятьох осіб. Серед них був Михайло Титов – кримінальний авторитет на прізвисько "Мультик", раніше судимий за подвійне вбивство.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила тоді, що "Мультик" – "фігурант кримінальної хроніки на півдні України, його прізвище – на українських і російських сайтах у переліках кримінальних авторитетів". Сарган зазначила, що "Мультик" "тримав" Миколаївщину у своїх руках".

За словами генпрокурора Юрія Луценка, "Мультик" керував злочинним угрупованням, яке контролювало діяльність політичних партій і впливало на ухвалення рішень посадовцями органів державної влади та місцевого самоврядування.