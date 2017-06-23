Кримінального провадження стосовно Тимошенко в газовій справі бути не може, - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко не будуть знову притягувати до кримінальної відповідальності за газові контракти з Росією 2009 року.

"Я пам'ятаю, як Юлія Володимирівна бурхливо реагувала на критику і говорила, що сімейство Луценка призначене Порошенком для політичних репресій особисто над нею. Як представник сімейства, який особисто репресує Юлію Володимирівну, заявляю остаточно: в цій країні двічі не судять. Ніякого кримінального провадження стосовно Юлії Володимирівни в газовій справі бути не може. Крапка", - заявив Луценко, повідомляє LB.ua.

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Безпосередньо контракт у 2009 році підписали тодішній голова "Нафтогазу" Олег Дубина та голова "Газпрому" Олексій Міллер. Це було зроблено за результатом переговорів тодішніх прем'єр-міністрів України і Росії Юлії Тимошенко та Володимира Путіна.

Тимошенко наразі активно критикує газові тарифи діючого уряду, також вона має безпосереднє відношення до підписання газових угод 2009 року. Олег Дубина не бере участі у політичному житті нинішньої України.

Контракт був підписаний на 10 років, його базова ціна, від якої вираховувалася кінцева ціна газу, становила 450 доларів за 1000 кубометрів.

У 2009 році Україна купувала російський газ за ціною близько 200 доларів, однак вже наприкінці 2011 ціна зросла до 400 доларів.

Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром України з 4 лютого 2005 року по 8 вересня 2005 року, а також – з 18 грудня 2007 року по 11 березня 2010 року. Її політична сила БЮТ у цей період мала одну з найбільших фракцій парламенту, а також у певний період часу входила до складу парламентської більшості.

Екс-президент України Віктор Янукович посадив у в'язницю Юлію Тимошенко через відкати з поставок російського газу, які він хотів отримувати замість лідера партії "Батьківщина".

Нагадаємо, що в кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України повідомив, що в 2009-2015 роках "Газпром", займаючи монопольне становище на ринку, постійно порушував умови транзитного контракту з НАК "Нафтогаз" і ігнорував будь-які звернення про зміну умов співпраці на економічно обгрунтовані і взаємовигідні. 22 січня 2016 року АМКУ наклав штраф в розмірі 86 млрд грн на "Газпром".