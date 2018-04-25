Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кримінально-виконавча служба не розслідуватиме злочини, скоєні у в'язницях, – КСУ

Конституційний суд України задовольнив клопотання уповноваженої з прав людини щодо розслідування порушення прав людини в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Конституційний суд зобов’язав державу усунути працівників пенітенціарної служби від розслідування злочинів, вчинених у в’язницях та СІЗО і створити незалежний орган або передати функцію розслідування іншій службі.
Кримінально-виконавча служба не розслідуватиме злочини, скоєні у в Фото: gettyimages.com

Судді визнали неконституційною частину 6 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, за якою злочини, вчинені на території або у приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби могли розслідувати тільки слідчі цієї служби.

"Конституційний суд вважає, що ієрархічне підпорядкування слідчих органів Служби вищим посадовим особам Міністерства не здатне забезпечити дотримання конституційних вимог щодо незалежності офіційного розслідування злочинів, вчинених проти осіб, які перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах", – йдеться в рішенні Суду.

Читайте також:

Стаття втратить чинність через три місяці – 25 липня. Суд зобов'язав Верховну Раду привести частину 6 статті 216 КПК у відповідність до Конституції та ухваленого рішення.

Джерело в Конституційному суді пояснило Громадському, що парламент за 3 місяці має або передати повноваження розслідування злочинів, скоєних на території ДКВС, одному із вже існуючих органів, або створити окрему структуру, яка не буде підпорядковуватися Мін'юсту, щоб унеможливити конфлікт інтересів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2018 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.