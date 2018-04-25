Кримінально-виконавча служба не розслідуватиме злочини, скоєні у в'язницях, – КСУ
Судді визнали неконституційною частину 6 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, за якою злочини, вчинені на території або у приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби могли розслідувати тільки слідчі цієї служби.
"Конституційний суд вважає, що ієрархічне підпорядкування слідчих органів Служби вищим посадовим особам Міністерства не здатне забезпечити дотримання конституційних вимог щодо незалежності офіційного розслідування злочинів, вчинених проти осіб, які перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах", – йдеться в рішенні Суду.
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Стаття втратить чинність через три місяці – 25 липня. Суд зобов'язав Верховну Раду привести частину 6 статті 216 КПК у відповідність до Конституції та ухваленого рішення.
Джерело в Конституційному суді пояснило Громадському, що парламент за 3 місяці має або передати повноваження розслідування злочинів, скоєних на території ДКВС, одному із вже існуючих органів, або створити окрему структуру, яка не буде підпорядковуватися Мін'юсту, щоб унеможливити конфлікт інтересів.
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