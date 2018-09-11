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Кримінальний авторитет намагався відкупитися від СБУшника 5 тисячами доларів

Зловмисник хотів вирішити питання припинення кримінального провадження
На Полтавщині затримали місцевого "кримінального авторитета" на пропозиції хабара співробітнику СБУ.
Кримінальний авторитет намагався відкупитися від СБУшника 5 тисячами доларів Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Вказується, що представник кримінальних кіл регіону запропонував оперуповноваженому обласного управління СБУ п`ять тисяч доларів.

"У таку суму зловмисник оцінив сприяння правоохоронця у вирішенні питання щодо припинення кримінального провадження за нелегальне функціонування автозаправної станції в одному із населених пунктів області та невжиття відповідних заходів правового реагування", -  повідомляє прес-служба СБУ.


Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали "авторитета" в одному із населених пунктів Полтавщини згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби передачі чергової суми обіцяного "гонорару".

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.


Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що в Запорізькій області на хабарі у 35 тис. грн затримали секретаря призовної комісії Василівського РВК.

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09 11 2018 14:32
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