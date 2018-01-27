Криміногенна ситуація в Україні не повертається до 90-их, - Князєв

За останні чотири роки зменшилася також кількість умисних убивств та випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень

Голова Нацполіції Сергій Князєв під час засідання колегії МВС заявив, що в Україні вп'ятеро зменшилася кількість замовних убивств порівняно із 1990-ми роками.

"У 1996 році 157 вчинених убивств мали ознаки замовних, у 2016 - 41, у 2017 - 31 вбивство за ознаками замовлених було вчинено в нашій державі", - сказав Князев, повідомляє "112 Україна".

За його словами, ці дані "марнують зусилля піарщиків залякати громадськість поверненням "90-их".

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Він також підкреслив, що протягом останніх чотирьох років було значно зменшено кількість умисних убивств і випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Додамо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рівень безпеки громадян в Україні поступово зростає, і зворотного процесу вже не буде.