ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Нацполіції Сергій Князєв під час засідання колегії МВС заявив, що в Україні вп'ятеро зменшилася кількість замовних убивств порівняно із 1990-ми роками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Криміногенна ситуація в Україні не повертається до 90-их, - Князєв
За останні чотири роки зменшилася також кількість умисних убивств та випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень
Фото: ukrinform.com
"У 1996 році 157 вчинених убивств мали ознаки замовних, у 2016 - 41, у 2017 - 31 вбивство за ознаками замовлених було вчинено в нашій державі", - сказав Князев, повідомляє "112 Україна".
За його словами, ці дані "марнують зусилля піарщиків залякати громадськість поверненням "90-их".
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Він також підкреслив, що протягом останніх чотирьох років було значно зменшено кількість умисних убивств і випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Додамо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рівень безпеки громадян в Україні поступово зростає, і зворотного процесу вже не буде.
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27 01 2018 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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