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Кримські татари, які були арештовані окупантами заявляють про тортури

21 лютого в окупованому Криму було затримано близько 20 кримських татар
Кримські татари, яких російська ФСБ заарештувала 21 лютого в окупованому Сімферополі, повідомили про жорстоке поводження силовиків із ними.
Кримські татари, які були арештовані окупантами заявляють про тортури Фото: apostrophe

"Всі заарештовані заявили, що їм навмисно не давали пити і їсти з ранку і до пізнього вечора, при цьому всіх тримали в транспортному засобі, що не опалювався. Це тортури!", – повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook.

"Також, затриманий громадський активіст Григорій заявив, що його відразу в машині почали бити. Він ледве зайшов в зал суду!", – сказав Курбедінов.

21 лютого в окупованому Криму було затримано близько 20 кримських татар, які протестували проти незаконних обшуків.

Нагадаємо, в окупованому Криму звільнили з ізолятора тимчасового утримання адвоката Еміля Курбедінова після десятиденного арешту.

 
 
 
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22 02 2017 09:18
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