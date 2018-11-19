Кримського депутата Ганиша засудили до 12 років в'язниці за держзраду
Суд вирішив, що екс-депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за окупаційну "Конституцію Криму".
Окрім того, суд визнав протизаконною участь Ганиша у так званих "виборах" до міськради Феодосії у вересні 2014 року, інформують "Українські новини".
Екс-депутат також зобов'язаний виплатити 5 789 гривень судових витрат.
Нагадаємо, що 28 квітня 2015 року Ганиша затримали співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою під час виїзду з Криму. Прокуратура АРК звинуватила його в тому, що він сприяв підривній діяльності Росії на території Криму і тим самим вчинив держзраду. Кримський політик назвав звинувачення необґрунтованими, і заявив, що він був єдиним депутатом, який проголосував проти проведення "референдуму" про приєднання Криму до Росії.
Суд у справі Ганиша почався у серпні 2015 року. У лютому 2017 року, коли до винесення вироку залишалося кілька засідань, Вища рада правосуддя відсторонила главу суддівської колегії Олександра Федюка. Було обрано нового головуючого у справі, і суд над Ганишом почався заново.
27 липня 2018 року суд зняв з Ганиша частину звинувачень. Спочатку було три епізоди: голосування за проведення "референдуму", голосування за конституцію Криму та участь у виборах місцевого самоврядування. Суд погодився зі стороною захисту, що він дійсно голосував проти референдуму, і зняв це обвинувачення.
З січня 2016 року Ганиш перебуває під домашнім арештом.
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