Кримському дезертиру Оденцову продовжили арешт

Дарницький районний суд Києва продовжив до 6 жовтня термін утримання під вартою колишньому військовослужбовцю Збройних сил України прапорщику Максиму Одинцову, обвинуваченому в державній зраді.

Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін, пише "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що суд продовжить розгляд його справи 1 вересня, а до цього йому дали час ознайомлюватися з матеріалами справи.

Зазначимо, у березні Подільський районний суд Києва провів підготовче засідання у справі проти військовослужбовця Збройних сил Росії Олександра Баранова.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року на адміністративному кордоні з Кримом СБУ затримала двох дезертирів, які після анексії півострова зрадили присязі та перейшли служити в російську армію.

Згодом Служба безпеки розповіла про подробиці затримання дезертирів на адмінкордоні з Кримом та показала відео затримання. Баранов і Одинцов "хотіли провернути корупційну оборудку": купити українські документи про здобуття вищої освіти, завдяки яким "стати офіцерами російської армії". Затримали їх під час зустрічі з кур'єром.

Затримані біля адміністративного кордону з Кримом російські військові можуть отримати по 15 років тюрми.