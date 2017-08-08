Кримському дезертиру Оденцову продовжили арешт
Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін, пише "Інтерфакс-Україна".
Він також зазначив, що суд продовжить розгляд його справи 1 вересня, а до цього йому дали час ознайомлюватися з матеріалами справи.
Зазначимо, у березні Подільський районний суд Києва провів підготовче засідання у справі проти військовослужбовця Збройних сил Росії Олександра Баранова.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року на адміністративному кордоні з Кримом СБУ затримала двох дезертирів, які після анексії півострова зрадили присязі та перейшли служити в російську армію.
Згодом Служба безпеки розповіла про подробиці затримання дезертирів на адмінкордоні з Кримом та показала відео затримання. Баранов і Одинцов "хотіли провернути корупційну оборудку": купити українські документи про здобуття вищої освіти, завдяки яким "стати офіцерами російської армії". Затримали їх під час зустрічі з кур'єром.
Затримані біля адміністративного кордону з Кримом російські військові можуть отримати по 15 років тюрми.
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