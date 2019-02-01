Кримськотатарський активіст заявив про побиття в анексованому Криму
Як повідомив Асанов у Facebook, на нього напали зранку 2 січня біля окружної Білогорська, де він знімав сюжет про автомагістраль "Таврія", інформує "Громадське".
"Я відчув різкий біль в районі правого плеча. Помітив чорний довгий предмет, схожий на палицю. Потім відчув різкий біль у потилиці. Після цього втратив свідомість. Прийшовши до тями, виявилося, що лежу вже біля своєї машини", - розповів він.
Асанов додав, що коли він отямився, то почув чоловічий голос, який сказав йому, що це було "останнє попередження". Згодом другий голос пригрозив, що в наступний раз активіст "здохне".
Різа Асанов упевнений, що обидва нападники говорили с акцентом, як у мешканців материкової Росії.
"Звалити мене при 120 кг ваги зможе не кожен. При чому з одного удару", - наголосив активіст.
Він додав, що написав заяву в поліцію, але поки не отримав ніякого підтвердження, що її прийняли.
Додамо, що працівники поліції затримали чоловіка, який вистрілив в одного з лідерів "Автоєвросили" у Запоріжжі Владислава Погорєлова.
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