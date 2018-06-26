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Кримськотатарський прапор - символ нашої боротьби, - Порошенко

26 червня - День кримськотатарського прапора
Петро Порошенко привітав співвітчизників українською і кримськотатарською мовами.
Кримськотатарський прапор - символ нашої боротьби, - Порошенко Фото: з відкритих джерел

Кримськотатарський прапор став символом боротьби за свободу і український Крим, заявив президент Петро Порошенко.

"Синьо-золотий кримськотатарський прапор, як і синьо-жовтий державний прапор України, сьогодні став промовистим символом нашої боротьби за волю, свободу і право мирно жити у власному домі, на власній землі, в українському Криму", – написав він у Facebook.

"З Днем кримськотатарського прапора!" – привітав президент.

Порошенко також привітав співвітчизників кримськотатарською мовою: "Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun!".

26 червня у Києві відбудеться автопробіг, урочиста хода, мітинг на Майдані Незалежності та святковий концерт з нагоди свята.

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26 06 2018 14:42
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