CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПетро Порошенко привітав співвітчизників українською і кримськотатарською мовами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кримськотатарський прапор - символ нашої боротьби, - Порошенко
26 червня - День кримськотатарського прапора
Фото: з відкритих джерел
Кримськотатарський прапор став символом боротьби за свободу і український Крим, заявив президент Петро Порошенко.
"Синьо-золотий кримськотатарський прапор, як і синьо-жовтий державний прапор України, сьогодні став промовистим символом нашої боротьби за волю, свободу і право мирно жити у власному домі, на власній землі, в українському Криму", – написав він у Facebook.
"З Днем кримськотатарського прапора!" – привітав президент.
Порошенко також привітав співвітчизників кримськотатарською мовою: "Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun!".
26 червня у Києві відбудеться автопробіг, урочиста хода, мітинг на Майдані Незалежності та святковий концерт з нагоди свята.
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