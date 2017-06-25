Кримський легкоатлет поїде на Чемпіонаті світу в Лондон захищати кольори збірної Росії
Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017 року відбудеться в Лондоні з 4 по 13 серпня, повідомляє ТАСС.
11 квітня від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Сокирський отримав дозвіл виступати на міжнародних стартах в статусі нейтральної спортсмена. Згодом він виграв чемпіонат Московської області з результатом 76,23 метри.
Раніше Олексій Сокирський був членом збірної України. 6 серпня 2015 року Федерація легкої атлетики України заявила, що погодилася на прискорену процедуру переходу Олексія Сокирського та інших кримських легкоатлетів у Всеросійську федерацію. За це ФЛАУ отримала від Росії компенсацію в розмірі 170 тисяч доларів.
Однак Олексій Сокирський раніше скаржився в коментарі, що йому відмовляють у видачі шенгенської візи, оскільки не визнають його російський закордонний паспорт.
Нагадаємо, що спортсмен Олександр Бондар, який змінив українське громадянство на російське, заявив, що отримав дозвіл виступати за збірну Росії на чемпіонаті світу.
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