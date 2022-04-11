CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГендиректор компанії Ігор Смілянський підкреслив, що основний сюжет марки – це, звичайно, міст, але крім нього є багато інших художніх деталей, які сподобаються українцям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кримський міст на біс! – Укрпошта випустила нову марку
Укрпошта 4 листопада випустила нову марку "Кримський міст на біс!".
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.
"Бо все, що справді українське, завжди має певну стійкість, а все псевдоросійське – ми просимо, щоб бахнуло на біс", – написав він.
Смілянський зазначив, що намалював марку Юрій Шаповал, а у її випуску взяв участь голова Фонду держмайна України Рустем Умеров.
"Рустем каже, що йому цей міст, після звільнення Криму, на балансі не потрібен. Тому, в "День Народної Єдності" на росії, побажаємо всім нам якнайшвидше від них від'єднатися… Мрії мають збуватись, бо українці місяцями чекали і навіть готувалися на мемному фронті до падіння Кримського мосту. І ми готувалися, але по-своєму. Бо за час війни вже звикли назавжди зображувати історичні моменти нашої країни та випускати їх у вигляді марок", – розповів гендиректор Укрпошти.
Смілянський підкреслив, що основний сюжет марки – це, звичайно, міст, але крім нього є багато інших художніх деталей, які сподобаються українцям.
Тираж марки – 300 тисяч маркових листів або 2,1 мільйон марок.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 11 2022 12:42 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- ФОТО Як тренуються у Британії українські військові показав Генштаб
- Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд
- росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс
СТАТТІ