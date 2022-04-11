Кримський міст на біс! – Укрпошта випустила нову марку

Гендиректор компанії Ігор Смілянський підкреслив, що основний сюжет марки – це, звичайно, міст, але крім нього є багато інших художніх деталей, які сподобаються українцям.

Укрпошта 4 листопада випустила нову марку "Кримський міст на біс!".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

"Бо все, що справді українське, завжди має певну стійкість, а все псевдоросійське – ми просимо, щоб бахнуло на біс", – написав він.

Смілянський зазначив, що намалював марку Юрій Шаповал, а у її випуску взяв участь голова Фонду держмайна України Рустем Умеров.

"Рустем каже, що йому цей міст, після звільнення Криму, на балансі не потрібен. Тому, в "День Народної Єдності" на росії, побажаємо всім нам якнайшвидше від них від'єднатися… Мрії мають збуватись, бо українці місяцями чекали і навіть готувалися на мемному фронті до падіння Кримського мосту. І ми готувалися, але по-своєму. Бо за час війни вже звикли назавжди зображувати історичні моменти нашої країни та випускати їх у вигляді марок", – розповів гендиректор Укрпошти.

Смілянський підкреслив, що основний сюжет марки – це, звичайно, міст, але крім нього є багато інших художніх деталей, які сподобаються українцям.

Тираж марки – 300 тисяч маркових листів або 2,1 мільйон марок.