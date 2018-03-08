Кримський татарин підпалив себе у центрі Сімферополя, - ВІДЕО

Активіст облився горючою рідиною і підпалив себе, однак присутнім вдалося оперативно загасити одяг, що загорівся на ньому, повідомляє "Крим.Реалії".

Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади.

Мешканці "галявини протесту Стрілецька" напередодні протестували проти будівництва паркану. 3 серпня вони прийшли до будівлі підконтрольної Кремлю Сімферопольської міської адміністрації і зажадали зустрічі з владою.

На місці "галявини протесту Стрілецька", де кримські татари звели будинки, готуються будувати новий район на дев'ять тисяч осіб під назвою "Кримська роза". Крім житлових будинків, планують звести школи, дитячі садки, спортивні комплекси та магазини. Зараз там живуть переважно репатріанти.

Нагадаємо, у Києві чоловік у військовій формі облив себе невідомою речовиною та вчинив самопідпал на Повітрофлотському проспекті біля будівлі Міністерства оборони.