Кримський винзавод "Масандра" заявляє про пошкодження селевим потоком 80 гектарів виноградників, – ФОТО
"Точні цифри будуть відомі після більш детального обстеження. Однак, за оперативною інформацією агрослужби, селевим потоком пошкоджено як мінімум 80 гектарів виноградників. Великі площі занесені мулом і брудом, деякі посадки повністю знищені – кілки і шпалери знесені в русла річок, виноградники викорчувані", – повідомляє підприємство.
Найбільше постраждала територія, де знаходяться продуктивні посадки сортів шардоне, кокур, чауш магарацький, мускат бурштиновий.
Фото: facebook.com/fgup.massandra
Фото: facebook.com/fgup.massandra
Фото: facebook.com/fgup.massandra
"Крім того, селевий потік зачепив і тракторну бригаду – зруйновані огорожі, вся територія, зокрема техніка і будівля бригади, занесена мулом і брудом", – зазначає підприємство.
Фото: facebook.com/fgup.massandra
Фото: facebook.com/fgup.massandra
"Массандра" об'єднує вісім виноробних господарств, підприємству належать 11 тис. га землі, з них близько 4 тис. га зайняті виноградниками.
Енотека "Масандри" налічує близько 1 млн пляшок колекційних вин понад 800 найменувань. Колекція підприємства – найбільша в світі, в 1988 році її занесли до Книги рекордів Гіннеса.
Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 серпня в окупованому Криму потужний водно-грязьовий потік зніс близько 15 автомобілів на трасі "Грушівка – Судак".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа