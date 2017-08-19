Кримський винзавод "Масандра" заявляє про пошкодження селевим потоком 80 гектарів виноградників, – ФОТО

Крім того, вся територія тракторної бригади, техніка і будівлі занесені брудом

Щонайменше 80 гектарів виноградників одного з найбільших винзаводів Криму – "Масандра" – постраждали внаслідок селевого потоку.

"Точні цифри будуть відомі після більш детального обстеження. Однак, за оперативною інформацією агрослужби, селевим потоком пошкоджено як мінімум 80 гектарів виноградників. Великі площі занесені мулом і брудом, деякі посадки повністю знищені – кілки і шпалери знесені в русла річок, виноградники викорчувані", – повідомляє підприємство.

Найбільше постраждала територія, де знаходяться продуктивні посадки сортів шардоне, кокур, чауш магарацький, мускат бурштиновий.



Фото: facebook.com/fgup.massandra



Фото: facebook.com/fgup.massandra



Фото: facebook.com/fgup.massandra

"Крім того, селевий потік зачепив і тракторну бригаду – зруйновані огорожі, вся територія, зокрема техніка і будівля бригади, занесена мулом і брудом", – зазначає підприємство.



Фото: facebook.com/fgup.massandra



Фото: facebook.com/fgup.massandra

"Массандра" об'єднує вісім виноробних господарств, підприємству належать 11 тис. га землі, з них близько 4 тис. га зайняті виноградниками.

Енотека "Масандри" налічує близько 1 млн пляшок колекційних вин понад 800 найменувань. Колекція підприємства – найбільша в світі, в 1988 році її занесли до Книги рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 серпня в окупованому Криму потужний водно-грязьовий потік зніс близько 15 автомобілів на трасі "Грушівка – Судак".