ПОЛІТИКА НОВИНИНа торгах в понеділок більшість криптовалют демонструють зростання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Криптовалюти зростають: біткоїн перевалив за 10 тисяч доларів
91 зі 100 найбільш популярних криптовалют демонструють зростання на торгах в понеділок
Фото: dw.com
Про це свідчать дані біржі Сoinmarketcap.
Так, 91 зі 100 найбільш популярних криптовалют демонструють зростання на торгах в понеділок.
Згідно з даними, сьогодні біткоїн піднявся вище 10 тисяч доларів, його ціна станом на 19:20 за київським часом становить - 10,24 тисяч доларів.
Нагадаємо, стратег по біржових товарах аналітичного підрозділу Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що ціна біткоїна з великою ймовірністю може обвалитися на 90%.
Майже 20% власників криптовалют брали гроші в борг, щоб купити біткоїни або іншу криптовалюту.
Нагадаємо, що вартість цифрової валюти біткоін зранку у вівторок, 6 лютого, впала до 5995,58 доларів США.
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26 02 2018 21:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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