Крисін на суді заявив, що "дуже багато знає", і пригрозив "почати говорити"

Організатор "тітушок" Юрій Крисін, підозрюваний у причетності до тортур учасників Майдану, погрожує "почати говорити", адже знає він "дуже багато".

Про це він заявив сьогодні під час судового засідання в Дарницькому суді, передає "Цензор.Нет".

"Те, що я чую під час процесу, одного, другого - це вже переходить усі межі. Розумієте? На тому засіданні ми з вами говорили, і ви самі бачили, за скільки днів було сфабриковано справу і передано до суду. Як каже мій адвокат, угоду повинні були і мені запропонувати, але її мені ніхто не пропонував, зі мною про це ніхто не розмовляв. А що зараз про це говорити? Є КПК України... Я втомився від цього свавілля, вірите? Я до цієї справи взагалі не маю ніякого стосунку. І на стадії цього судового засідання я доведу, що не давав команд бити майданівців, я нікого не вивозив, з "Оплотом" я взагалі не знайомий, як вони пишуть. Розумієте?", - сказав Крисін.

"Якщо торкнеться, я почну говорити, тільки прокуророві вже тікати нікуди буде - її посадять. А всі хочуть, щоб я заговорив. Усім цікаво, що я знаю. А знаю я багато, дуже багато. І за п'ять років уже просто втомився слухати ці марення", - додав він.

Крисін також звернувся до присутньої в залі суду вдові загиблого журналіста В'ячеслава Веремія Світлани.

"Свєта, що ти посміхаєшся? Ти квартиру отримала від нас ... нехай про це журналісти поцікавляться. На Троєщині дали квартиру людині. Купили за 60 тисяч доларів і передали. Нехай не посміхається. Я почну говорити - мало місця буде", - пригрозив Крисін.

Як повідомляв iPress.ua, 13 червня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства В'ячеслава Веремія і засудив Юрія Крисіна до 5 років реального ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Шевченківський суд встановив, що 17 лютого 2014 року Крисін за велику грошову винагороду зібрав групу "тітушок" для протидії активістам Євромайдану. 18 лютого він зі своєю групою блокували і били мітингувальників в районі Михайлівської площі, внаслідок чого загинув журналіст В'ячеслав Веремій. За цим епізодом раніше судимому Крисіну суд присудив 4 роки умовно (прокуратура просила 6 років в'язниці).

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія. Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.

За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.