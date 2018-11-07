Крисін у суді нахамив матері убитого журналіста Веремія

"Умийся сама кров'ю. Треба було краще сина свого виховувати. Приберіть цю мамашу!"

Дарницький районних суд почав зачитувати обвинувальний акт у справі співучасника вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна. В ході засідання підсудний образив матір загиблого журналіста.

Крисін заявив нібито Веремій кидав гранати.

"Умийся сама кров'ю. Треба було краще сина свого виховувати. Приберіть цю мамашу!... Веремій спочатку кидав гранати, а потім приїхав знімати!... Це ти хвора. Захистіть мене від цього хамства! Я не хочу з вами спілкуватися. Це тебе господь покарає!", - повідомила журналістка Наталія Двалі.



Фото: facebook.com/nato.dvali

Журналістка також повідомила, що під час засідання Крисін кричав на суддю, а коли почали зачитувати обвинувальний акт, кричав, що йому нібито погано, що він не чує, вимагав перерви і відводу прокурора.

Як повідомляє Радіо Свобода, 10 липня прокурори зачитали 23 із 60 сторінок обвинувального акту, суд оголосив перерву у розгляді справи Крисіна до 16 липня.

В обвинувальному акті вказується, що Крисін організовував побиття учасників Євромайдану, а його дії координував лідер проросійської організації "Оплот" Євгеній Жилін.

Прокурор Олексій Донський не виключив, що наступного разу підсудного можуть доставити особисто, а не залучати в режимі відеоконференції, щоб не мати перебоїв зі зв'язком та забезпечити його належну поведінку.

Як повідомляв iPress.ua, 13 червня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства В'ячеслава Веремія і засудив Юрія Крисіна до 5 років реального ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Шевченківський суд встановив, що 17 лютого 2014 року Крисін за велику грошову винагороду зібрав групу "тітушок" для протидії активістам Євромайдану. 18 лютого він зі своєю групою блокували і били мітингувальників в районі Михайлівської площі, внаслідок чого загинув журналіст В'ячеслав Веремій. За цим епізодом раніше судимому Крисіну суд присудив 4 роки умовно (прокуратура просила 6 років в'язниці).

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія. Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.

За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.