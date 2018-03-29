Крисіна арештували на два місяці без права внесення застави
Суд задовольнив клопотання прокуратури та заарештував Крисіна терміном на 60 діб без права внесення застави, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що прокуратура назвала 4 основні підстави для обрання такого запобіжного заходу: продовження злочинної діяльності, вплив на інших учасників процесу, перешкоджання слідчим діям шляхом ухилення від судів і можливий ризик втечі.
Ігор Василенко, адвокат Юрія Крисіна, заявив, що рішення суду підлягає оскарженню.
"Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Ми вважаємо, що підстав для цього немає. Мій підзахисний в інших кримінальних справах мав особисте зобов'язання тв не порушував його. Але нажаль дане рішення не підлягає оскарженню", - сказав Василенко.
Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія.
Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.
За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.
Нагадаємо, що 26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін. Там Крисіна облили зеленкою.
26 березня суд щодо Крисіна вкотре перенесли - цього разу через скаргу на прокурора.
Юрія Крисіна звинувачують у ч. 4, 5 статті 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Кримінального Кодексу, а Сергія Чемеса - в ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 ККУ. У справі троє потерпілих.
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