Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Крисіна арештували на два місяці без права внесення застави

Фігуранта справи про вбивство Веремія взяли під варту
Дарницький райсуд Києва обрав запобіжний захід Юрію Крисіну - керівнику групи "тітушок", які вбили журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року.
Крисіна арештували на два місяці без права внесення застави Юрій Крисін. Фото: lb.ua

Суд задовольнив клопотання прокуратури та заарештував Крисіна терміном на 60 діб без права внесення застави, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що прокуратура назвала 4 основні підстави для обрання такого запобіжного заходу: продовження злочинної діяльності, вплив на інших учасників процесу, перешкоджання слідчим діям шляхом ухилення від судів і можливий ризик втечі.

Ігор Василенко, адвокат Юрія Крисіна, заявив, що рішення суду підлягає оскарженню.

"Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Ми вважаємо, що підстав для цього немає. Мій підзахисний в інших кримінальних справах мав особисте зобов'язання тв не порушував його. Але нажаль дане рішення не підлягає оскарженню", - сказав Василенко.

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія.

Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.

За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.

Нагадаємо, що 26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін. Там Крисіна облили зеленкою.

26 березня суд щодо Крисіна вкотре перенесли - цього разу через скаргу на прокурора.

Юрія Крисіна звинувачують у ч. 4, 5 статті 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Кримінального Кодексу, а Сергія Чемеса - в ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 ККУ. У справі троє потерпілих.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2018 22:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.