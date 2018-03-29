Крисіна арештували на два місяці без права внесення застави

Дарницький райсуд Києва обрав запобіжний захід Юрію Крисіну - керівнику групи "тітушок", які вбили журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та заарештував Крисіна терміном на 60 діб без права внесення застави, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що прокуратура назвала 4 основні підстави для обрання такого запобіжного заходу: продовження злочинної діяльності, вплив на інших учасників процесу, перешкоджання слідчим діям шляхом ухилення від судів і можливий ризик втечі.

Ігор Василенко, адвокат Юрія Крисіна, заявив, що рішення суду підлягає оскарженню.

"Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Ми вважаємо, що підстав для цього немає. Мій підзахисний в інших кримінальних справах мав особисте зобов'язання тв не порушував його. Але нажаль дане рішення не підлягає оскарженню", - сказав Василенко.

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія.

Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.

За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.

Нагадаємо, що 26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін. Там Крисіна облили зеленкою.

26 березня суд щодо Крисіна вкотре перенесли - цього разу через скаргу на прокурора.

Юрія Крисіна звинувачують у ч. 4, 5 статті 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Кримінального Кодексу, а Сергія Чемеса - в ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 ККУ. У справі троє потерпілих.