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Криваві вибори у Бангладеш: 17 загиблих, десятки поранених

Насильству та зіткненням в день виборів не змогли запобігти і вжиті урядом посилені заходи безпеки
Щонайменше 17 людей загинуло, понад 20 отримали поранення у результаті сутичок між прихильниками правлячої партії та опозицією та нападів на сили безпеки у день виборів у Бангладеш.
Криваві вибори у Бангладеш: 17 загиблих, десятки поранених Бангладеш

"Як заявили в поліції, в результаті пов’язаних з виборами зіткнень загинули 17 осіб, включаючи 7 осіб з боку правлячої партії та 5 осіб з боку опозиційного альянсу. За даними речника поліції Сохель Рана, понад 20 осіб отримали поранення", - повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, повідомляється про 10 загиблих осіб під час зіткнень між прихильниками правлячої партії та опозиції, трьох вбитих чоловіків поліцією, яка охороняла виборчі урни, одного вбитого опозицією поліцейського.

Насильству та зіткненням в день виборів не змогли запобігти і вжиті урядом посилені заходи безпеки – всього у країні було задіяно близько 600 тис. військових, правоохоронців та представників сил безпеки.

Згідно з попередніми результатами виборів, лідирує нинішня прем'єр-міністр Шейх Хасіна Вазед. В опозиційному альянсі вже звинуватили владу у масових фальсифікаціях та заявили, що відкидають ці результати, закликавши до проведення нових виборів.

Нагадаємо, що поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.

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30 12 2018 19:59
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