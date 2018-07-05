Криза в Італії: "Рух 5 зірок" не хоче технічного уряду, каже про нові вибори
В Італії сьогодні проходить черговий раунд консультацій з президентом Серджіо Маттарелло по формуванню нового уряду. Попередні раунди завершилися безрезультатно, - повідомляє Reuters.
Після розмови з президентом Ді Майо заявив, що якщо не буде можливості сформувати уряд, засноване на політичній угоді між "Рухом 5 зірок" і ультраправої "Лігою", потрібні будуть повторні вибори.
При цьому він сам готовий відмовитися від свого попередньої вимоги бути прем'єр-міністром заради формування уряду.
"Якщо є добра воля, уряд все ще можна сформувати", - сказав він, повторивши, що не згоден на коаліційну угоду з головним союзником "Ліги" - партією Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія".
На 4 березня "Рух 5 зірок" зайняв перше місце серед партій, але правоцентристський альянс отримав найбільше місць у парламенті. Ці політичні сили не домовилися про формування коаліції.
Після цього "Рух 5 зірок" запропонував переговори Демократичній партії, яка стала третьою на виборах.
Демократична партія наполягала на тому, що після поразки на виборах вона піде в опозицію. Однак після зустрічі зі спікером парламенту керівництво партії заявило, що розгляне можливість переговорів з "Рухом 5 зірок", якщо той публічно відійде від "Ліги".
Після цього "Рух 5 зірок" підтвердило, що він закінчує контакти з "Лігою". Втім поки про домовленості партій не повідомлялося.
Нагадаємо, президент Італії шукає посередника, щоб вивести країну з політичного глухого кута. Наступним кроком президента може бути призначення посередника для проведення більш гнучких неофіційних переговорів.
В італійському парламенті нового скликання обрали голів обох палат. Спікером Сенату вперше з часів Сардинського королівства, що передував процесу об'єднання Італії в XIX столітті, стала жінка.
Берлусконі пообіцяв підтримати відносять себе до праворадикальної "Лігу" у формуванні уряду Італії. Коаліція правоцентристської партії Берлусконі з праворадикальними групами отримала на виборах найбільше місць.
Вибори в Італії принесли перемогу лояльним до Росії і неприхильним до ЄС силам. Великим переможцем на італійських виборах називають президента Росії Володимира Путіна. Адже і "Ліга", і "Рух п'яти зірок", і Forza Italia Берлусконі прихильні до Кремля.
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