В Італії триває політична криза, партії, які пройшли до парламенту, не можуть сформувати

Лідер італійського антисистемного Руху "5 зірок" Луїджі Ді Майо не згоден на формування технічного уряду заради виходу з політичної кризи, яка триває в країні вже два місяці.

В Італії сьогодні проходить черговий раунд консультацій з президентом Серджіо Маттарелло по формуванню нового уряду. Попередні раунди завершилися безрезультатно, - повідомляє Reuters.

Після розмови з президентом Ді Майо заявив, що якщо не буде можливості сформувати уряд, засноване на політичній угоді між "Рухом 5 зірок" і ультраправої "Лігою", потрібні будуть повторні вибори.

При цьому він сам готовий відмовитися від свого попередньої вимоги бути прем'єр-міністром заради формування уряду.

"Якщо є добра воля, уряд все ще можна сформувати", - сказав він, повторивши, що не згоден на коаліційну угоду з головним союзником "Ліги" - партією Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія".

На 4 березня "Рух 5 зірок" зайняв перше місце серед партій, але правоцентристський альянс отримав найбільше місць у парламенті. Ці політичні сили не домовилися про формування коаліції.

Після цього "Рух 5 зірок" запропонував переговори Демократичній партії, яка стала третьою на виборах.

Демократична партія наполягала на тому, що після поразки на виборах вона піде в опозицію. Однак після зустрічі зі спікером парламенту керівництво партії заявило, що розгляне можливість переговорів з "Рухом 5 зірок", якщо той публічно відійде від "Ліги".

Після цього "Рух 5 зірок" підтвердило, що він закінчує контакти з "Лігою". Втім поки про домовленості партій не повідомлялося.

Нагадаємо, президент Італії шукає посередника, щоб вивести країну з політичного глухого кута. Наступним кроком президента може бути призначення посередника для проведення більш гнучких неофіційних переговорів.

В італійському парламенті нового скликання обрали голів обох палат. Спікером Сенату вперше з часів Сардинського королівства, що передував процесу об'єднання Італії в XIX столітті, стала жінка.

Берлусконі пообіцяв підтримати відносять себе до праворадикальної "Лігу" у формуванні уряду Італії. Коаліція правоцентристської партії Берлусконі з праворадикальними групами отримала на виборах найбільше місць.

Вибори в Італії принесли перемогу лояльним до Росії і неприхильним до ЄС силам. Великим переможцем на італійських виборах називають президента Росії Володимира Путіна. Адже і "Ліга", і "Рух п'яти зірок", і Forza Italia Берлусконі прихильні до Кремля.