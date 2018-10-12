КС Молдови вп’яте відсторонив Додона з посади президента
Таким чином новий Кодекс про телебачення і радіо, закони про продаж Республіканського стадіону, перейменування свята 9 травня і про Генінспекторат карабінерів замість Ігоря Додона промульгує спікер парламенту або прем'єр, повідомляє Newsmaker.
КС в черговий раз визнав, що повторний відмова президента промульгувати закон являє собою тимчасову нездатність президента виконувати свої обов'язки, при якій необхідне тимчасове виконання обов'язків.
З вимогою усунути президента від посади в КС звернулися спікер парламенту Андріан Канду і депутат ДПМ Серджіу Сирбу. У своєму зверненні від 7 грудня депутати попросили КС дозволити спікеру Андріану Канду чи прем'єру Павлу Філіпу ввести у дію замість президента Ігоря Додона п'ять законопроектів, ухвалених парламентом і не промульгованих президентом.
Конституційний суд відсторонив Додона з посади вже вп’яте. Попереднє відсторонення сталося 24 вересня через відмову затвердити кандидатури двох міністрів.
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