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КС Молдови вп’яте відсторонив Додона з посади президента

Ігор Додон відмовляється підписувати важливі закони
Конституційний суд Молдови вп’яте відсторонив Ігоря Додона з посади президента через його відмову підписати низку законів.
КС Молдови вп’яте відсторонив Додона з посади президента Фото: tass.ru

Таким чином новий Кодекс про телебачення і радіо, закони про продаж Республіканського стадіону, перейменування свята 9 травня і про Генінспекторат карабінерів замість Ігоря Додона промульгує спікер парламенту або прем'єр, повідомляє Newsmaker.

КС в черговий раз визнав, що повторний відмова президента промульгувати закон являє собою тимчасову нездатність президента виконувати свої обов'язки, при якій необхідне тимчасове виконання обов'язків.

З вимогою усунути президента від посади в КС звернулися спікер парламенту Андріан Канду і депутат ДПМ Серджіу Сирбу. У своєму зверненні від 7 грудня депутати попросили КС дозволити спікеру Андріану Канду чи прем'єру Павлу Філіпу ввести у дію замість президента Ігоря Додона п'ять законопроектів, ухвалених парламентом і не промульгованих президентом.

Конституційний суд відсторонив Додона з посади вже вп’яте. Попереднє відсторонення сталося 24 вересня через відмову затвердити кандидатури двох міністрів.

 
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10 12 2018 13:11
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