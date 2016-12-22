КС переніс розгляд конституційності електронного декларування
Голова суду Юрій Баулін зазначив, що на засідання не з'явилися ініціатори звернення - депутати Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Дмитро Шпенов, Юрій Мірошниченко та інші, - повідомляють "Українські Новини".
Також не з'явився в суд представник президента і директор Національного антикорупційного бюро.
Причини неявки не відомі.
Суд прийняв рішення відкласти розгляд справи.
Нагадаємо, Нацагентство з питань запобігання корупції надаватиме доступ до електронних декларацій правоохоронним органам виключно за рішенням суду.
У НАЗК відзначили, що вимога про повний доступ до е-декларацій чиновників здійснюється на підставі постанови слідчого судді або суду.
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