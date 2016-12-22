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КС переніс розгляд конституційності електронного декларування

На засідання не з'явилися ініціатори звернення
Конституційний суд відклав початок розгляду конституційності електронного декларування доходів чиновників через неявку ініціаторів подання.
КС переніс розгляд конституційності електронного декларування Фото: ukrslovo.net

Голова суду Юрій Баулін зазначив, що на засідання не з'явилися ініціатори звернення - депутати Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Дмитро Шпенов, Юрій Мірошниченко та інші, - повідомляють "Українські Новини".

Також не з'явився в суд представник президента і директор Національного антикорупційного бюро.

Причини неявки не відомі.

Суд прийняв рішення відкласти розгляд справи.

Нагадаємо, Нацагентство з питань запобігання корупції надаватиме доступ до електронних декларацій правоохоронним органам виключно за рішенням суду

У НАЗК відзначили, що вимога про повний доступ до е-декларацій чиновників здійснюється на підставі постанови слідчого судді або суду.

Раніше заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Руслан Радецький звинуватив Міністерство юстиції в тому, що воно заблокувало початок перевірки електронних декларацій чиновників.
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22 12 2016 11:53
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