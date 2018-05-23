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КС визнав конституційним скасування пільг

Більшість положень закону від 28 грудня 2014 року відповідають Конституції
Конституційний Суд визнав конституційним позбавлення ветеранів праці низки пільг.
КС визнав конституційним скасування пільг Фото: Андрій Товстиженко / zn.ua

Рішення суду від 22 травня оприлюднено на сайті КС.

Суд розглянув подання 49 депутатів Верховної Ради щодо конституційності положень пункту 12 розділу I Закону "Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року.

Цими положеннями були істотно обмежені пільги ветеранів праці та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Зокрема, їх позбавили пільг на безкоштовний проїзд у комунальному пасажирському транспорті, права безкоштовного санаторно-курортного лікування з компенсацією вартості проїзду.

Також законом було встановлено, що інші пільги ветеранам праці, надаються їм, тільки якщо розмір середньомісячного спільного доходу їх сім'ї в розрахунку на одну особу за останні 6 місяців не перевищує встановлену Кабінетом Міністрів величину доходу, що дає право на соціальну пільгу.

Скасовано і низку медичних, житлово-комунальних і телекомунікаційних пільг для ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

КС вирішив, що наявність пільг у певної категорії громадян є допустимою, але зазначив, що ця категорія не є елементом конституційного статусу людини.

Також суд вирішив, що пільги ветеранам праці не мають фундаментального характеру, не пов'язані із соціальними ризиками і є формою винагороди громадян за їх трудові заслуги.

КС ухвалив, що парламент, скасовуючи зазначені пільги, жодним чином не обмежив конституційні права і свободи громадян.

У той самий час Конституційний Суд визнав неконституційним положення закону, яким скасовувалося право громадян достроково за 1,5 року вийти на пенсію в разі розірвання трудового договору в цей період не з вини працівника.

 
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23 05 2018 13:00
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