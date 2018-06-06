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КС визнав конституційним законопроект про скасування депутатської недоторканності

Текст рішення суду буде оприлюднено 7 червня
Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про скасування депутатської недоторканності.
КС визнав конституційним законопроект про скасування депутатської недоторканності Фото: з вільних джерел

Рішення у справі ухвалено в середу, 6 червня, текст рішення суду оприлюднять 7 червня, - повідомиляє LB.ua з посиланням на джерело в суді.

Зазначають, що КС у закритому режимі розглядав справу за конституційним зверненням Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту №6773 про внесення змін у Конституцію в частині скасування депутатської недоторканності вимогам ст.157 і 158 Конституції. Суддею-доповідачем з цього питання була Наталя Шаптала.

Цей законопроект внесли 158 депутатів парламенту. Законопроектом запропоновано виключити з Конституції ч. 1 і 3 ст. 80, в яких йдеться про наявність у парламентаріїв недоторканності, а також про неможливість притягнення їх до кримінальної відповідальності без згоди Ради.

Для розгляду в парламенті проект закону повинен отримати висновок КС про відповідність ст. 157 і 158 Конституції, в яких йдеться про неможливість внесення змін в Основний закон під час воєнного чи надзвичайного стану.

Також зазначено, що передбачувані зміни не можуть обмежувати права і свободи громадян і бути спрямованими на порушення незалежності і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила на розгляд Конституційного суду два законопроекти стосовно скасування депутатської недоторканності.

Раніше Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність з 2020 року. Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.

 
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06 06 2018 13:55
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