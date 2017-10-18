Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ксенія Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії

Собчак впевнена, що хоча березневі вибори і не будуть по-справжньому вільними, бойкотувати їх не потрібно
Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.
Ксенія Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії Ксенія Собчак. Фото: mylitta.ru

Про плани висунення своєї кандидатури Собчак повідомила в листі, відправленому в газету "Ведомости".

"Вже багато років тому, влада, яка обходиться з виборним законодавством залежно від своїх тактичних потреб як з дишлом, позбавила нас цього інструменту. Своєю участю в березневих президентських виборах я хочу його повернути. Ксенія Собчак - в вашому бюлетені, це і є графа "Проти всіх", - пояснила вона.

Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".

Вона впевнена, що хоча березневі вибори і не будуть по-справжньому вільними, бойкотувати їх не потрібно.

"Для того щоб виграти марафон, потрібно і тренуватися, і брати участь, і вимагати чесного суддівства", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна міркують над тим, щоб головним суперником Володимира Путіна на виборах стала жінка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2017 20:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.