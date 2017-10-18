Ксенія Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії

Собчак впевнена, що хоча березневі вибори і не будуть по-справжньому вільними, бойкотувати їх не потрібно

Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Про плани висунення своєї кандидатури Собчак повідомила в листі, відправленому в газету "Ведомости".

"Вже багато років тому, влада, яка обходиться з виборним законодавством залежно від своїх тактичних потреб як з дишлом, позбавила нас цього інструменту. Своєю участю в березневих президентських виборах я хочу його повернути. Ксенія Собчак - в вашому бюлетені, це і є графа "Проти всіх", - пояснила вона.

Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".

Вона впевнена, що хоча березневі вибори і не будуть по-справжньому вільними, бойкотувати їх не потрібно.

"Для того щоб виграти марафон, потрібно і тренуватися, і брати участь, і вимагати чесного суддівства", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна міркують над тим, щоб головним суперником Володимира Путіна на виборах стала жінка.