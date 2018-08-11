КСУ почав розгляд закріплення курсу України на ЄС і НАТО в Конституції

У четвер, 8 листопада, Конституційний суд України розпочав розгляд змін до Конституції, які мають закріпити європейське і євроатлантичне прагнення України в основному законі.

"Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розпочала розгляд справи за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України", – повідомили у прес-службі КСУ.

Зокрема, пропонується внести до Конституції України такі зміни:

абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України";

пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій редакції: "визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору";

статтю 102 доповнити частиною третьою такого змісту: "Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору";

статтю 116 доповнити пунктом 1-1 такого змісту: "забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору";

пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" виключити.

Згідно зі статтею 159 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Наразі Конституційний Суд завершив слухання справи на відкритій частині пленарного засідання і перейшов до закритої частини пленарного засідання для надання висновку у справі.

Нагадаємо, у вересні президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.

У НАТО прокоментували намір Києва.