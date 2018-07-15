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Куба планує офіційно визнати приватну власність

Цього року на Кубі мають провести референдум
Комуністичний уряд Куби планує вперше офіційно визнати приватну власність.
Куба планує офіційно визнати приватну власність Фото: Reuters

Деталі заяви уряду Куби було оприлюднено 14 липня в пакеті реформ, які розгляне Національна асамблея пізніше цього місяця і може винести їх на вседержавний референдум цього року, передає BBC.

Сучасна Конституція Куби, написана в радянські часи, визнає лише державну, кооперативну, фермерську, особисту та спільну власність.

Конституційна реформа також створить позицію прем'єр-міністра поряд з президентом. Це дозволить однак зберегти Компартію як єдину політичну силу в країні.

Компартійна газета Granma опублікувала короткий зміст нової Конституції, але не окреслює специфіки 224 статей.

Нагадаємо, що 68-річний Фідель Анхель Кастро Діас-Баларт, старший син Фіделя Кастро, наклав на себе руки на Кубі.

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15 07 2018 15:38
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