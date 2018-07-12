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Куба відкрила жителям доступ до мобільного інтернету

Мобільні телефони має менше ніж половина жителів країни
Уряд Куби в четвер відкрив усім жителям доступ до мобільного інтернету за технологією 3G.
Куба відкрила жителям доступ до мобільного інтернету Фото: Samsung

Мобільний інтернет залишається доступний далеко не кожному кубинцю через досить високу ціну, повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на агенцію dpa.

Різні тарифні плани коштують від 7 до 30 конвертованих песо, курс якого приблизно дорівнює долару США. В результаті вартість трафіку обсягом у 4 Гб приблизно дорівнює середньомісячному доходу на острові, зазначає Deutsche Welle.

Єдиним мобільним оператором на Кубі є ETESCA. Вона надає максимальний обсяг трафіку 4 Гб на місяць.

Раніше жителям Куби для виходу в мережу доводилося відвідувати парки з безпроводовим інтернетом: загалом у країні їх налічувалося приблизно 1,2 тис. Для під’єднання до мережі необхідно було придбати спеціальну картку, одна година користування інтернетом коштувала приблизно $1.

Середній місячний дохід на острові становить $31 долар, свідчать дані МЗС. Крім того, мобільні телефони має менше ніж половина жителів країни.

Нагадємо, першими, хто зможе користуватися інтернетом на Кубі, - це журналісти державних медіа. За словами президента країни Мігеля Діаса-Канеля, такий крок влади має стимулювати економіку, а також допомогти громадянам ахищати свою революцію".

Раніше комуністичний уряд Куби планував вперше офіційно визнати приватну власність.

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07 12 2018 11:22
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