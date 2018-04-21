СПОРТ НОВИНИКубки Ліги Чемпіонів і Ліги Чемпіонів серед жінок прибули до столиці України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кубки Ліги Чемпіонів привезли до Києва, – ФОТО
Чемпіонські кубки побувають також у Маріуполі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові
Фото: ffu.ua
Посли фіналів Ліги Чемпіонів і Ліги Чемпіонів серед жінок Андрій Шевченко та Ія Андрущак пронесли Кубки фіналів центром Києва, повідомляє ФФУ.
Біля будівлі мерії Андрій і Ія передали трофеї в руки голови Київської міської державної адміністрації Віталію Кличко і президенту Федерації футболу України Андрію Павелку.
На церемонії був присутній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
Фото: ffu.ua
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