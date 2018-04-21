Кубки Ліги Чемпіонів привезли до Києва, – ФОТО Чемпіонські кубки побувають також у Маріуполі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові

Кубки Ліги Чемпіонів і Ліги Чемпіонів серед жінок прибули до столиці України.

Фото: ffu.ua

Посли фіналів Ліги Чемпіонів і Ліги Чемпіонів серед жінок Андрій Шевченко та Ія Андрущак пронесли Кубки фіналів центром Києва, повідомляє ФФУ. Біля будівлі мерії Андрій і Ія передали трофеї в руки голови Київської міської державної адміністрації Віталію Кличко і президенту Федерації футболу України Андрію Павелку. На церемонії був присутній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

Фото: ffu.ua

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