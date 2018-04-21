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Кубки Ліги Чемпіонів привезли до Києва, – ФОТО

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Кубки Ліги Чемпіонів і Ліги Чемпіонів серед жінок прибули до столиці України.
Кубки Ліги Чемпіонів привезли до Києва, – ФОТО Фото: ffu.ua

Посли фіналів Ліги Чемпіонів і Ліги Чемпіонів серед жінок Андрій Шевченко та Ія Андрущак пронесли Кубки фіналів центром Києва, повідомляє ФФУ.

Біля будівлі мерії Андрій і Ія передали трофеї в руки голови Київської міської державної адміністрації Віталію Кличко і президенту Федерації футболу України Андрію Павелку.

На церемонії був присутній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.


Фото: ffu.ua


Фото: ffu.ua


Фото: ffu.ua


Фото: ffu.ua


Фото: ffu.ua


Фото: ffu.ua


Фото: ffu.ua

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21 04 2018 20:30
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