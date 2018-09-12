Кубок світу з біатлону: етап в Поклюці завершився перемогою Макаряйнен у гонці переслідування

Перший етап Кубка світу з біатлону 2018-2019 років у словенській Поклюці завершився жіночої гонкою переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами.

Переможницею стала представниця Фінляндії Кайса Макаряйнен, яка з ідеальною стрільбою випередила італійку Доротею Вірер на 41,3 секунди і словачку Пауліну Фіалкову - на 59,2 секунди, повідомляє "УкрІнформ".

Це друга золота нагорода Макаряйнен на старті сезону. Напередодні Кайса відсвяткувала перемогу в спринтерській гонці на 7,5 км.

Краща з українок Юлія Джима, яка також відстрілялася чисто, фінішувала 24-ю. Олена Підгрушна з двома промахами завершила гонку 27-ю, Анастасія Меркушина (2 штрафних кола) посіла 37-е місце. Валя Семеренко з трьома промахами не фінішувала.

Другий етап Кубка світу з біатлону пройде 13-16 грудня у Гогфільцені (Австрія).

Нагадаємо, що жіноча збірна України з біатлону очолила загальний залік Кубка націй за результатами трьох перших змагань сезону (двох змішаних естафет та індивідуальної гонки).