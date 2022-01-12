Кубракова призначили віцепрем'єром – міністром інфраструктури і регіонального розвитку
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.
За словами Железняка, за звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури проголосували 242 нардепи, за призначення віцепрем'єром – 263.
Так, за призначення проголосували 200 нардепів від "Слуги народу", 13 – від "Платформи за життя та мир", 9 – від "За майбутнє", від "Довіри" – 15, "Відновлення України" – 10, позафракційні – 10, "Голос" – 6. "Батьківщина" і "ЄС" – 0.
Перед цим у Верховну Раду внесли подання на призначення Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Також у Раді перед цим зареєстрували проєкт постанови про звільнення Кубракова з посади міністра інфрастрруктури.
Нагадаємо, що Міністр інфраструктури Олександр Кубраков написав заяву про звільнення.
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