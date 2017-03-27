Кучма визнав, що Мінські переговори зайшли в глухий кут
"Я взагалі вважаю, що сьогодні на 100% назріло питання, необхідна зустріч "Нормандське четвірки". Хочу підкреслити: ні на рівні мінського процесу, ні на рівні міністрів закордонних справ питань не рухаються, тому потрібно їм зібратися і сказати публічно, чого нам очікувати", - сказав Кучма журналістам у Дніпрі в понеділок, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
"Я хочу, щоб вони зібралися, вийшли до людей, до преси, і сказали, як вони бачать як цей процес буде розвиватися", - додав Кучма.
Нагадаємо, що попередня зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася 20 жовтня 2016 року в Берліні.
Після цього, було ще дві зустрічі глав МЗС - 29 листопада 2016 року в Мінську і 18 лютого 2017 року Мюнхені.
24 березня 2017 року в Парижі відбулася зустріч представників дипломатичних відомств країн "нормандської четвірки", на яку не приїхав представник Росії. Дипломати обговорили підготовку до зустрічі на рівні глав МЗС країн "нормандського формату", а також гуманітарні, політичні та безпекові питання по ситуації на Донбасі.
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