НОВИНИМіністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України. Це сталося після вибуху біля українського дипвідомства в Мадриді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України після інциденту в Мадриді
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко в Facebook.
"Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном", - написав Ніколенко.
За його словами, глава МЗС також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.
На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби.
"Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, що сьогодні у посольстві України в Мадриді пролунав вибух.
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30 11 2022 16:49 МЕДІА
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