Кулеба підтвердив участь у саміті міністрів закордонних справ країн НАТО
Про це повідомляє Укрінформ.
"Я планую взяти участь у міністерській зустрічі в Бухаресті. У мене буде два дуже прості сигнали. Перший стосуватиметься постачання в Україну невідкладно нових систем протиповітряної оборони і взагалі будь-якої зброї, яка може допомогти нам збивати російські ракети та іранські дрони. А другий – ми будемо обговорювати план на найближчі три-чотири місяці, яким чином НАТО допоможе Україні пройти цю важку воєнну зиму", - зазначив міністр закордонних справ.
Кулеба додав, що це стосується не лише постачання зброї - НАТО також має можливості постачання невійськового обладнання, яке потрібне нашій державі.
Раніше повідомлялось, що Кулеба закликав повністю заборонити російську державну пропаганду в ЄС та інших країнах.
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