Кулеба підтвердив участь у саміті міністрів закордонних справ країн НАТО

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на онлайн-брифінгу, що планує взяти участь у саміті міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті наступного тижня.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я планую взяти участь у міністерській зустрічі в Бухаресті. У мене буде два дуже прості сигнали. Перший стосуватиметься постачання в Україну невідкладно нових систем протиповітряної оборони і взагалі будь-якої зброї, яка може допомогти нам збивати російські ракети та іранські дрони. А другий – ми будемо обговорювати план на найближчі три-чотири місяці, яким чином НАТО допоможе Україні пройти цю важку воєнну зиму", - зазначив міністр закордонних справ.

Кулеба додав, що це стосується не лише постачання зброї - НАТО також має можливості постачання невійськового обладнання, яке потрібне нашій державі.

Раніше повідомлялось, що Кулеба закликав повністю заборонити російську державну пропаганду в ЄС та інших країнах.