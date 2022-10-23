Кулеба вимагає заборонити RT після закликів до вбивства українських дітей

Ведучий російського державного телеканалу Russia Today Антон Красовський запропонував палити і топити дітей, які вважають, що росія окупувала Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today.

Про це він повідомив у Twitter.

"Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!" - наголосив глава МЗС

Раніше ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що росія окупувала Україну.

"А прям топити таких треба було у Тисині). Прямо ось там, де пливе кача. Прям топити треба таких дітей, прямо у Тисині. Це наш світ. Сказав, що "москалі окупували" - і відразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією. ... Карпати це огидно. Там кожна хата називається смерекова хата. Прям у цю смерекову хату забивати та палити цих дітей", - сказав Красовський.

Нагадаємо, що Russia Today є російським державним телеканалом, який фінансується з бюджету країни-окупанта.