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Кулеба вимагає заборонити RT після закликів до вбивства українських дітей

Ведучий російського державного телеканалу Russia Today Антон Красовський запропонував палити і топити дітей, які вважають, що росія окупувала Україну
Кулеба вимагає заборонити RT після закликів до вбивства українських дітей print screen

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today.

Про це він повідомив у Twitter.

"Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!" - наголосив глава МЗС

Раніше ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що росія окупувала Україну. 

"А прям топити таких треба було у Тисині). Прямо ось там, де пливе кача. Прям топити треба таких дітей, прямо у Тисині. Це наш світ. Сказав, що "москалі окупували" - і відразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією. ... Карпати це огидно. Там кожна хата називається смерекова хата. Прям у цю смерекову хату забивати та палити цих дітей", - сказав Красовський.

Нагадаємо, що Russia Today є російським державним телеканалом, який фінансується з бюджету країни-окупанта. 

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23 10 2022 19:10
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