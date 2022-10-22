НОВИНИрф перебуває в Радбезі ООН на сумнівних правових підставах, зазначив вінПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кулеба закликав позбавити росію місця в Раді Безпеки ООН
Фото: РБК-Україна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав позбавити росію місця постійного члена в Радбезі ООН через численні воєнні злочини.
"Після вчинення злочину агресії проти України, численних воєнних злочинів, підриву глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, росія все ще має займати місце постійного члена Ради Безпеки ООН?" - написав міністр у Twitter.
Він також нагадав, що рф перебуває в Радбезі ООН на сумнівних правових підставах.
Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку повномасштабного вторгнення підняв питання про те, наскільки легально рф стала членом Радбезу ООН замість СРСР.
Рада Безпеки ООН -постійно діючий орган Організації Об'єднаних Націй, на який, відповідно до статті 24 Статуту ООН, покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Рада Безп еки входить до 6 "головних органів" ООН. Рада Безпеки проводить свої засідання у Нью-Йорку, коли в цьому виникає необхідність. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН.
Раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ООН потребує реформування. За його словами, про це свідчить те, що організація ігнорує питання російської окупації Криму.
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22 10 2022 19:45 МЕДІА
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