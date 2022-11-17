Кулеба закликав США пришвидшити поставки ППО для України

Україна закликала США пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони. Зокрема, держава просить Штати передати комплекси Patriot для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Так, сьогодні Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном прямо під час чергового масштабного ракетного обстрілу України вранці.

Він зазначив, що політики поділяють думку, що росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови.

"Я подякував США за надважливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити поставки в Україну систем ППО. NASAMS вже довела свою ефективність. Я теж переконаний, що час Patriots настав", – написав Кулеба.

Раніше повідомлялось, що НАТО допоможе Україні створити багаторівневу систему ППО.