Кулеба закликав Захід не зволікати з рішенням про системи ППО для України

Про це він заявив після масштабного обстрілу рф 22 жовтня

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованих ракетних обстрілів українських міст росією у суботу 22 жовтня закликав партнерів не зволікати з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України.

Про це він написав у Тwitter.

"Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, зранку 22 росіяни випустили по Україні 33 крилаті ракети.