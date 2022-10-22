НОВИНИПро це він заявив після масштабного обстрілу рф 22 жовтня
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Кулеба закликав Захід не зволікати з рішенням про системи ППО для України
Фото: radiosvoboda.org
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованих ракетних обстрілів українських міст росією у суботу 22 жовтня закликав партнерів не зволікати з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України.
Про це він написав у Тwitter.
"Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України", - написав Кулеба.
Як повідомлялося, зранку 22 росіяни випустили по Україні 33 крилаті ракети.
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22 10 2022 14:06 МЕДІА
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