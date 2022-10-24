Кулеба запросив МАГАТЕ в Україну перевірити заяви рф про "брудну бомбу"

Глава МЗС наголосив, що Україна нічого не приховує від світової спільноти.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив експертів МАГАТЕ приїхати до України та перевірити брехливі звинувачення Росії щодо нібито розробки українцями "брудної бомби".

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які рф брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився", – написав глава МЗС.

Він наголосив, що Україна нічого не приховує від світової спільноти.

"На відміну від росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого приховувати", – заявив міністр.

Нагадаємо, що 23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна нібито готує провокацію із "брудною бомбою". Шойгу зателефонував міністрам оборони США, Франції, Туреччини і Британії та повторив їм цей вкид.

Очільники зовнішньополітичних відомств США, Великої Британії та Франції засудили заяви Шойгу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують зробити самі.