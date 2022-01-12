Кулеба заявив, що ще два посольства України отримали листи із погрозами

Сьогодні та вчора два посольства України за кордоном отримали листи з конкретними погрозами. Мова йде про цілеспрямовану та широкомасштабну кампанію проти України за кордоном.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в межах засідання Ради міністрів ОБСЄ у Лодзі, передає "Укрінформ".

"Сталися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз", – заявив міністр.

Уточнити більш детальну інформацію Кулеба не зміг та пообіцяв, що МЗС незабаром вийде з офіційним коментарем із цього приводу.

"Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть", – пояснив Кулеба, чи теракт у посольстві України в Іспанії є новою формою терору проти українців за кордоном.

Він додав, що вже є попередні здогадки, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, яких залучили до цієї кампанії. Міністр наголосив, що з огляду на події вчора й сьогодні є точна підстава стверджувати, що відбувається цілеспрямована широкомасштабна кампанія проти України.

Кулеба зауважив, що треба розкрутити повністю ланцюги та виявити, хто залучений, звідки ці ланцюги надходять, хто надсилає листи. Глава МЗС додав, всіх винних знайдуть та покарають.

Нагадаємо, що в Іспанії пролунав вибух у посольстві України.