Купатися небезпечно на 106 українських пляжах, – МОЗ

За даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.

Якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички), повідомляють у ЦГЗ.

У поточному оздоровчому сезоні проводиться моніторинг якості води 173 морських та річкових пляжів (місця рекреаційного та оздоровчого використання) на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя (Донецька обл., Запорізька обл., Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., м. Чорноморськ, м. Київ). З них 131 морський і 42 річкових (зокрема, в м. Києві) із 218 зареєстрованих (176 морських і 42 річкових) пляжів.

"За період з 7 по 14 червня 2018 року було проведено 456 досліджень якості води на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя: з них 15 проб (3,3%) не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення (морська вода – 1,7% із 343 досліджень, річкова вода – 8% із 113 досліджень). За період з 7 по 14 червня 2018 року було проведено 1036 досліджень якості річкової води за мікробіологічними показниками: з них не відповідають нормативам на мікробне забруднення 91 дослідження (8,8%)", – розповідають у Центрі громадського здоров'я.

За результатами перевищень мікробіологічних показників власникам рекомендували встановити знаки про заборону купання.

Зокрема, купатися не можна на таких пляжах:

Вінницька область

Вінниця, Пляж "Хімік"

Вінниця, Пляж "Гонти"

Вінниця, Пляж Центральний

Вінниця, Рекреаційна зона "Вишенське озеро"

Бершадь, Рекреаційна зона по вул. Коваленка, р. Дохно

с.Флорине, рекреаційна зона "Анталька", р. Дохно

Волинська область

Луцьк, Центральний пляж, р.Стир

Луцьк, пляж "Теремно", р. Сапалаївка

с. Соловичі, оз. Велище

Ковель, рекреаційна зона, р. Турія водосховище

Ковель, міський пляж, р. Турія

с. Уховецьк, Пляж ПЗОіВ "Оберіг", оз. Ухове

смт Локачі, рекреаційна зона, ставок

Донецька область

Маріуполь, пляж "Центральний"

Дніпропетровська область

м. Новомосковськ, Дитячий пляж

Житомирська область

м. Баранівка, Рекреаційна зона "Заріччя"

Чуднів, р. Тетерів (перед мостом)

Новоград-Волинський, міський пляж по вул.Богуна

Коростень, рекреаційна зона вул. Грушевського

смт. Лугини, рекреаційна зона вул. Армійська

Закарпатська область

Мукачеве, вул. Окружна, р. Латориця

Мукачеве, Парк Перемоги, р. Латориця

Мукачеве, Вул. Валенберга, р. Латориця

Мукачеве, район монастиря

Запорізька область

Енергодар, міський пляж "Сонячний"

Київська область

Васильків, Рекреаційна зона, р. Стугна

м. Миронівка, вул. Захарченка, Рекреаційна зона для відпочинку населення, р. Росава

смт. Рокитне, Рекреаційна зона для відпочинку населення, р. Рось

Вишгород, оз. "Бегемотик-1"

Вишгород, оз."Бегемотик-2"

Вишгород, вул.Набережна, озеро

смт. Баришівка, зони рекреації р. Трубіж

смт. Баришівка, зони рекреації р. Ст. Красилівка

смт. Баришівка, озеро "Земснаряд"

смт. Згурівка, озеро "СТАВ"

смт. Згурівка, озеро "Рецево"

с. Циблі Переяслав-Хмельницький район, Пляж на Канівському водосховищі ДОЗ "Джерело Надії"

Переяслав -Хмельницький, Пляж на Канівському водосховищі (міський пляж)

Бориспіль, озеро "Олесницьке"

Бориспіль, озеро УМБ-17

Бориспіль, озеро "Княжицьке"

с. Кийлів Бориспільський район, річка Павлівка

с. Кийлів Бориспільський район, Канівське водосховище

с. Тарасівка, Києво-Святошинський р-н зона відпочинку озеро

с. Крюківщина, Києво-Святошинський р-н, зона відпочинку "Крючок"

Тетіїв, рекреаційна зона місця масового відпочинку, р. Роська

Біла Церква, Пляж "Центральний", р. Рось

Бориспіль, озеро мікрорайону "Нестерівка"

Переяслав-Хмельницький, рекреаційні зони відпочинку "Лісове озеро"

Київ

Київ, озеро Тельбін, пляж "Тельбін"

Київ, оз. Райдуга, пляж "Райдуга"

Кіровоградська область

Кропивницький, Міський сад

Кіровоградська обл, Обознівське водосховище

Кропивницький, Місце купання "Новомиколаївський пляж", р. Інгул

Кропивницький, Місце купання "Ковалівський пляж", р. Інгул

Луганська область

Сєвєродонецьк, міський пляж, оз. Чисте

смт. Сиротине, Луганська область озеро Кривеньке, пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке"

м. Кремінна, Зона рекреації, р. Красна

Лисичанськ, Пляж ставка в р-ні ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду

Лисичанськ, Зона рекреації, р-н човнової станції, р. Сіверський Донець

Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, пляж бази відпочинку "Клешня", озеро Клешня

Львівська область

Золочів, Озеро "Молодіжне", парк "Здоров'я"

Миколаївська область

Первомайськ, міський пляж "Райдуга"

Очаків, Пляж міський

Миколаїв, пляж "Чайка"

Миколаїв, рекреаційна зона "Намив"

Миколаїв, рекреаційна зона "Яхт-клуб"

Миколаїв, пляж "Стрілка"

Полтавська область

Полтава, пляж Київського району, р. Ворскла

Кременчук, Центральний міський пляж

Полтава, пляж Шевченківського р-ну, р. Ворскла

Кременчук, Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів

Смт. Білики, Селищний пляж, р. Ворскла

Рівненська область

с. Жобрин, Рівненський р-н, пляж ОП санаторію "Червона калина" р. Путилівка

с. Обарів Рівненський р-н, пляж ТзОВ "Обароівінвест", став

с. Кустин Рівненський р-н, пляж КЗ ДСОК "Електронік-Рівне", р. Горинь

Рівне, оз. Басів Кут, міський пляж

Обарів, пляж ТзОВ "Обароівінвест", став

с. Воронки, прибережна смуга (пляж відсутній)

Дубно, місце масового відпочинку, р. Іква

р. Слонівкас. Гориньгрод, Річка Горинь (вхід в район)

Сарни, міський пляж, р. Случ

Тернопільська область

Тернопіль, Дальній пляж, р. Серет, Тернопільський став

Черкаська область

Кобеляки, Центральний пляж

Чернівецька область

Чернівці, Міський пляж, р.Прут

Нагадаємо, в Миколаєві заборонили купатися на декількох пляжах через значне перевищення кількості шкідливих бактерій.

У Києві в п'яти рекреаційних зонах виявили підвищений вміст лактозопозитивної кишкової палички.