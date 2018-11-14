Купол Верховної Ради відремонтували вперше за 70 років

Верховна Рада завершила реконструкцію купола.

Ремонт купола не проводили 70 років, повідомляє сайт парламенту

Раніше парламент заявляв, що останній ремонт робили у 1973 році, але архівні документи свідчить про інше. Востаннє купол ремонтували ще 1948 року після руйнування бомбою під час Другої світової війни. Відтоді скло потріскалось, герметики майже розсипалися, а металеві частини заіржавіли.

Ремонт запланували у 2013 році, але його довелося відкласти через політичні події.

У 2017 році інститут сталевих конструкцій імені Шимановського розробив проектно-кошторисну документацію, на підставі якої у травні-червні 2018 року провели тендер. Підрядником реконструкції було обрано будівельно-реставраційну фірму "Відродження", яка раніше працювала над Маріїнським палацом.

Вартість договору становила 7,5 млн гривень, за фактом витратили 6,7 млн гривень. На реконструкцію пішло 650 метрів армованого скла, 1400 літрів герметика, 2 тонни нержавіючої сталі, 0,5 тонни фарби.



Фото: rada.gov.ua

Ремонтні роботи завершилися ще 30 жовтня, повідомили про це тільки в середині листопада.

Купол Верховної Ради складається з восьми секторів. Між собою вони скріплені дерев'яною обробкою, яка гнучко реагує на розширення і звуження металевої конструкції при температурних коливаннях.

Каркас купола Верховної Ради виготовили в 1937 році, саму будівлю збудували двома роками пізніше. Останній ремонт купола проводився в 1973 році, про що свідчить напис зварювальника на сталевому листі покрівлі.

Нагадаємо, що Верховна Рада витратила 1,3 млн грн на перенесення стаціонарної експозиції "Прапор України".