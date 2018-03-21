Купрій подав у суд на Кличка
Про це йдеться в рішенні суду від 16 березня, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.
Позивач просить суд скасувати розпорядження про призначення Валентини Гінзбург на посаду директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради. Зокрема, через неузгодженість цієї кандидатури з Міністерством охорони здоров'я. Судове засідання призначено на 23 квітня.
Як треті сторони виступають Валентина Гінзбург і МОЗ.
Нагадаємо, в жовтні 2017 року голова КМДА Віталій Кличко призначив директором Департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург, яка виграла конкурс на цю посаду.
Гінзбург з березня 2017 року обіймала посаду заступника начальника цього департаменту і виконувала обов'язки директора. Їй 53 роки, вона закінчила Дніпропетровський медичний інститут, пізніше навчалася також у Регіональному інституті державного управління при президенті України. Є доктором медичних наук.
Попередній директор департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Донченко була звільнена у вересні 2016 року.
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