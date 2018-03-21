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Купрій подав у суд на Кличка

Справа стосується призначення керівника Департаменту охорони здоров'я
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Віталія Купрія до київського міського голови Віталія Кличка.
Купрій подав у суд на Кличка Віталій Кличко. Фото: 24.ua

Про це йдеться в рішенні суду від 16 березня, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Позивач просить суд скасувати розпорядження про призначення Валентини Гінзбург на посаду директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради. Зокрема, через неузгодженість цієї кандидатури з Міністерством охорони здоров'я. Судове засідання призначено на 23 квітня.

Як треті сторони виступають Валентина Гінзбург і МОЗ.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року голова КМДА Віталій Кличко призначив директором Департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург, яка виграла конкурс на цю посаду.

Гінзбург з березня 2017 року обіймала посаду заступника начальника цього департаменту і виконувала обов'язки директора. Їй 53 роки, вона закінчила Дніпропетровський медичний інститут, пізніше навчалася також у Регіональному інституті державного управління при президенті України. Є доктором медичних наук.

Попередній директор департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Донченко була звільнена у вересні 2016 року.

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21 03 2018 17:40
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