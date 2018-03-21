Купрій подав у суд на Кличка

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Віталія Купрія до київського міського голови Віталія Кличка.

Про це йдеться в рішенні суду від 16 березня, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Позивач просить суд скасувати розпорядження про призначення Валентини Гінзбург на посаду директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради. Зокрема, через неузгодженість цієї кандидатури з Міністерством охорони здоров'я. Судове засідання призначено на 23 квітня.

Як треті сторони виступають Валентина Гінзбург і МОЗ.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року голова КМДА Віталій Кличко призначив директором Департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург, яка виграла конкурс на цю посаду.

Гінзбург з березня 2017 року обіймала посаду заступника начальника цього департаменту і виконувала обов'язки директора. Їй 53 роки, вона закінчила Дніпропетровський медичний інститут, пізніше навчалася також у Регіональному інституті державного управління при президенті України. Є доктором медичних наук.

Попередній директор департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Донченко була звільнена у вересні 2016 року.