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Куратор санкцій при Мінфіні США залишає посаду

Міністр фінансів США Стівен Мнучин подякував Сміту за багаторічну роботу
Директор управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США Джон Сміт на початку травня залишить свою посаду.
Куратор санкцій при Мінфіні США залишає посаду Фото: gettyimages.com

Про це повідомила прес-служба відомства, передає телеканал новин "112-Україна".

Зазначений підрозділ займається питаннями фінансової розвідки, а також плануванням і застосуванням економічних санкцій. Сміт пропрацював в OFAC 11 років. З них три роки очолював департамент. Координував введення обмежувальних заходів проти РФ, КНДР, Сирії та інших країн.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин подякував Сміту за багаторічну роботу.

"Він грав важливу роль у спробах відповісти на виклики сучасної зовнішньої політики", – зазначив глава відомства.

Причини відставки чиновника не зазначаються.

Як раніше повідомляло агентство, спікер Палати представників Конгресу США вирішив зав'язати з політикою.

Нагадаємо, раніше помічник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт подав у відставку.

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13 04 2018 07:58
ТЕГИ: США, санкції
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