Куратор санкцій при Мінфіні США залишає посаду

Директор управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США Джон Сміт на початку травня залишить свою посаду.

Про це повідомила прес-служба відомства, передає телеканал новин "112-Україна".

Зазначений підрозділ займається питаннями фінансової розвідки, а також плануванням і застосуванням економічних санкцій. Сміт пропрацював в OFAC 11 років. З них три роки очолював департамент. Координував введення обмежувальних заходів проти РФ, КНДР, Сирії та інших країн.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин подякував Сміту за багаторічну роботу.

"Він грав важливу роль у спробах відповісти на виклики сучасної зовнішньої політики", – зазначив глава відомства.

Причини відставки чиновника не зазначаються.

Як раніше повідомляло агентство, спікер Палати представників Конгресу США вирішив зав'язати з політикою.

Нагадаємо, раніше помічник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт подав у відставку.