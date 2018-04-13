Куратор санкцій при Мінфіні США залишає посаду
Про це повідомила прес-служба відомства, передає телеканал новин "112-Україна".
Зазначений підрозділ займається питаннями фінансової розвідки, а також плануванням і застосуванням економічних санкцій. Сміт пропрацював в OFAC 11 років. З них три роки очолював департамент. Координував введення обмежувальних заходів проти РФ, КНДР, Сирії та інших країн.
Міністр фінансів США Стівен Мнучин подякував Сміту за багаторічну роботу.
"Він грав важливу роль у спробах відповісти на виклики сучасної зовнішньої політики", – зазначив глава відомства.
Причини відставки чиновника не зазначаються.
Як раніше повідомляло агентство, спікер Палати представників Конгресу США вирішив зав'язати з політикою.
Нагадаємо, раніше помічник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт подав у відставку.
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