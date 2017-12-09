Курченко експортував з Росії металопродукцію, вироблену в ОРДЛО на 71 млн доларів

Олігарх-утікач Сергій Курченко експортував у червні-серпні з Росії металопродукцію вартістю майже 71 млн доларів, яку виробили підприємства на окупованій території Донбасу.

Йдеться про підконтрольну Курченку компанію "Газ-Альянс" з Нижнього Новгорода. Вона експортує з Росії чавун і іншу металопродукцію, вироблену на металургійних підприємствах, які в лютому-березні цього року були захоплені бойовиками в ОРДЛО, - свідчать дані митних декларацій, які є в розпорядженні LIGA.net.

Так, наприкінці червня "Газ-Альянс" почала експорт готової продукції, виробленої, зокрема, на Єнакіївському металургійному заводі, який входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Спочатку ця продукція вивозиться з окупованих територій до Росії південно-осетинської компанією "Внєшторгсервіс", в управлінні якої знаходяться захоплені бойовиками підприємства на Донбасі. Після чого продукція переоформляється на "Газ-Альянс", яка безпосередньо здійснює експортні операції.

При цьому в митних деклараціях не вказані пункти поставки товару, а також країни призначення і покупці.

Компанія "Газ-Альянс" експортує гарячекатані і ковані прутки, а також нелегований чавун. З червня по вересень на експорт було поставлено близько 121 тисячі тонн чавуну на суму 34,9 млн доларів, а також близько 86,8 тисяч тонн прутків на суму 35,7 млн.

Також "Газ-Альянс" продовжує поставляти на експорт в треті країни вивезений з Донбасу антрацит. З березня цього року обсяг таких поставок склав 142 тисячі тонн на 10 млн доларів.

В усіх експортно-імпортних операціях "Газ-Альянс" працює у зв'язці з "Внєшторгсервісом". Загальний оборот цих компаній з початку їх діяльності (з середини березня 2017 року) склав 222,6 млн доларів, з урахуванням поставок руди на металургійні заводи в ОРДЛО.

Єдиним власником "Газ-Альянсу" є маловідомий Володимир Ликов. Він же володіє московським ТОВ "Петра Ойл", створеним у 2014 році.

Ця структура у 2016 році викупила (через київський офіс ДП "Союз реалізаторів") у державного "Укрексімбанку" право вимоги боргу в розмірі 236 млн грн у структур Сергія Курченка - "ВЕТЕК Медіа Інвест" і "Ілоніт ТВ".

Борг утворився у 2013 році після отримання структурами Курченко кредиту в 160 млн доларів на покупку медіагрупи UMH у екс-глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна. Після викупу права вимоги боргу структури Курченка - "Петра Ойл" з одного боку і "ВЕТЕК Медіа Інвест" і "Ілоніт ТВ" з іншого - уклали мирову угоду. Таким чином, Курченко через "Петра Ойл" позбувся великого боргу перед держбанком.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження на підставі матеріалу "Економічної правди", де стверджується, що засновник групи ВЕТЕК Сергій Курченко продає українське вугілля із зони АТО до Туреччини.